البوليساريو تحاول محاربة المغرب اقتصاديا بعد فشلها سياسيا

تعرضت سفينة شحن نرويجية كانت راسية بميناء جزر الكاناري لعملية محاصرة غير مسبوقة نفذتها عناصر محسوبة على انفصاليي البوليساريو مدعومة بمتعاطفين معها من اليسار الإسباني.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المرتزقة طالبوا السلطات الإسبانية بتفتيش السفينة النرويجية وحجز حمولتها لأنها تحمل زيوت سمك قادمة من مدينة العيون.

السلطات الإسبانية أكدت للمحتجين أن حمولة السفينة عبارة عن مواد بترولية ، كاشفة أنها انتقلت من ميناء العيون نحو موريطانيا ومنها قدمت إلى جزر الكاناري.

البوليساريو تهدف من خلال تشويشها هذا إلى محاولة ضرب الاقتصاد المغربي عبر تخويف سفن الشحن الأجنبية التي تقتني البضائع المغربية عبر ميناء العيون والداخلة.