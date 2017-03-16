الأمن الغذائي والفلاحة المستدامة انشغالات منتدى كرانس مونتانا بالداخلة

يشكل الأمن الغذائي والفلاحة المستدامة، المحور الأساسي للدورة السنوية، لمنتدى كرانس مونتانا بشأن أفريقيا والتعاون جنوب جنوب، والذي ستحتضنه مدينة الداخلة من 16 إلى 21 آذار/مارس الجاري.وأوضح بيان لمنتدى كرانس مونتانا، أنه سيتم مناقشة هذا المحور خلال ندوة من مستوى عال، سيتم خلالها عرض السياسات المبتكرة التي قرر المغرب تقاسمها مع شركائه الأفارقة. وستتناول الدورة الثالثة التي ستعرف مشاركة أكثر من ألف مشارك، مواضيع الصحة العمومية، والطاقات المتجددة، وتدبير الموارد الطبيعية، والصناعات البحرية، ودور الشباب والنساء.

وأكد المنظمون أنه بتجمع عدد من الشخصيات السامية من مختلف مناطق العالم في مدينة الداخلة، جوهرة الجنوب، يكون المنتدى حافظ على تقليد عريق للصحراء المغربية، نقطة الالتقاء وأرض التبادل والحوار. وسيخصص حيز مهم للساكنة المحلية، والنساء الأفريقيات، والشباب المقاول ولعدد من وفود البلدان الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو.

وأشارت المنظمة السويسرية إلى أنه في “الوقت الذي تقوم فيه المملكة بعودة مظفرة لـ الاتحاد الأفريقي، يبدو من المهم أكثر من أي وقت مضى، تمكين أصحاب القرار الدوليين من اكتشاف مدينة وجهة تشكلان دليلًا على أن لا شيء يقف أمام سياسة متبصرة وإرادية، من أجل تحقيق التنمية”.

وأضاف المنظمون أن “هذه الرؤية التي مكنت من تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب، أصبحت مصدر إلهام ومرجعًا بالنسبة للقارة الأفريقية”. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها منتدى كرانس مونتانا دورته السنوية في الداخلة المخصصة لأفريقيا والتعاون جنوب جنوب، وهو موعد مهم يشكل فرصة، لإطلاق تفكير معمق بشأن القضايا ومؤهلات التنمية في القارة السمراء.

المغرب اليوم