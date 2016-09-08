قالت الأمم المتحدة الاربعاء إن الوضع « يبقى متوترا » في منطقة الكركارات في جنوب الصحراء حيث يتقابل الجيش المغربي وقوات البوليساريو وجها لوجه مع مخاطر وقوع مواجهة، وفق ما أوردت قصاصة « لاماب »
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة إن هؤلاء المسلحين من « المعسكرين » « يتمركزون في مواقعهم على بعد نحو 120 مترا من بعضهم البعض »رغم جهود وساطة تقوم بها بعثةالامم المتحدة في الصحراء الغربية ».
واضاف محذرا ان الامم المتحدة تخشى « استئناف المعارك، مع مخاطر انعكاسات اقليمية ».
ونشرت بعثة الامم المتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين للفصل بين الطرفين وبدا مسؤولون فيالامم المتحدة « حوارا مع الجانبين والدول المعنية مباشرة للنصح بضبط النفس وتحديد امكانيات حل هذه الازمة »، بحسب المتحدث.
واوضح دوجاريك أن المغرب بدأ اشغال شق طريق وان البوليساريو « تعارض ذلك ».
وتقع هذه المواجهة بعد جدار الدفاع وهو عبارة عن حاجز رملي طوله نحو 2500 كلم.
الأمم المتحدة تحذر من الوضع المتوتر في الكركرات
قالت الأمم المتحدة الاربعاء إن الوضع « يبقى متوترا » في منطقة الكركارات في جنوب الصحراء حيث يتقابل الجيش المغربي وقوات البوليساريو وجها لوجه مع مخاطر وقوع مواجهة، وفق ما أوردت قصاصة « لاماب »
هذه المرتزقة لازم ان يطردون من البحر وشواطئه بما لا يقل من 50 كم وجعل ممر بين المغرب وموريتانيا ممر آمن ومراقب من طرف المغرب برا وبحرا بالتعاون مع موريتانيا
اذا كان ممكن اما مدينة الكويرة اتمنى ان تكون مدينة عسكرية لثكنات الجيش المغربي
لتسهيل مراقبة هذه المناطة
وفي نفس الوقت اتمنى ان تكون هناك اتصالات ولقاءات سرية بين المغرب وموريتانيا
من اجل مصلحة البلدين الشقيقين