الأمم المتحدة تحذر من الوضع المتوتر في الكركرات

قالت الأمم المتحدة الاربعاء إن الوضع « يبقى متوترا » في منطقة الكركارات في جنوب الصحراء حيث يتقابل الجيش المغربي وقوات البوليساريو وجها لوجه مع مخاطر وقوع مواجهة، وفق ما أوردت قصاصة « لاماب »

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة إن هؤلاء المسلحين من « المعسكرين » « يتمركزون في مواقعهم على بعد نحو 120 مترا من بعضهم البعض »رغم جهود وساطة تقوم بها بعثةالامم المتحدة في الصحراء الغربية ».

واضاف محذرا ان الامم المتحدة تخشى « استئناف المعارك، مع مخاطر انعكاسات اقليمية ».

ونشرت بعثة الامم المتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين للفصل بين الطرفين وبدا مسؤولون فيالامم المتحدة « حوارا مع الجانبين والدول المعنية مباشرة للنصح بضبط النفس وتحديد امكانيات حل هذه الازمة »، بحسب المتحدث.

واوضح دوجاريك أن المغرب بدأ اشغال شق طريق وان البوليساريو « تعارض ذلك ».

وتقع هذه المواجهة بعد جدار الدفاع وهو عبارة عن حاجز رملي طوله نحو 2500 كلم.