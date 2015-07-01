اعتصام والدة تلميذ بداخل الثانوية الإعدادية حليمة السعدية بالعيون

عاين الموقع احتجاجات لأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية حليمة السعدية على النتائج الدراسية لموسم 2014-2015 والتي اصفرت على رسوب عدد كبير من التلاميذ بمدينة العيون بسبب المذكرة الداخلية التي أصدرها النائب الإقليمي للتعليم بالعيون والتي حددت عتبة النجاح بالنسبة الرابع والخامس الابتدائي 5 أما أولى إعدادي والثانية معدل 10 في حين الثالثة إعدادي 9,50 مما نتج عنه اعتصام سيدة بإدارة المؤسسة المذكورة .

وقد اتصل بالموقع عدد كبير من أمهات الثانوية الإعدادية 25 مارس يستنكرون المذكرة والنتائج التي حصل عليها أبنائهم.

وللإشارة فعدد كبير من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ راسلوا السيد النائب الإقليمي للتعليم بالعيون وقدموا ملتمسات له قصد التراجع عن المذكرة ونيابة العيون الوحيدة في المغرب التي اتخذت رفع العتبة والتي خلفت استياء لدى ساكنة مدينة العيون.