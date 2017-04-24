احتجاجات ساكنة حي الرحمة بكلميم بسبب التماطل في ربط مساكنهم بالكهرباء

نظمت ساكنة حي الرحمة بكلميم صباح اليوم الاثنين 24 أبريل 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة كلميم وادنون،عمالة كلميم.

الوقفة التي تأتي في سياق وقفات احتجاجية للفت الانتباه العاجل لما تعانيه ساكنة الضاحية الجنوبية من عدم ربط دورها السكنية بالكهرباء رغم استيفاءها لكل الشروط والإجراءات القانونية.

معاناة الساكنة مستمرة منذ 2009، ورغم الوعود المستمرة بتسوية هذا الملف الاجتماعي الذي ينعكس على أسر المحتجين يوميا خصوصا وأن العشرات منهم يعيلون أسرا تتألف من أطفال متمدرسين، ويبدو من المخجل على كل القائمين على الشأن المحلي بباب الصحراء أن لا يتم الحسم في حق مشروع و يستمر التماطل وعلامات الاستفهام.

المغرب يخوض شوطا كبيرا في تعميم الكهرباء على القرى النائية عبر التنمية المستدامة التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف ربوع المملكة المغربية، بينما القائمين على تسيير مدينة كلميم فشلوا في ربط حي حيوي و يعد واحدا من أبواب مدينة كلميم.