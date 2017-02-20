إيقاف مبحوث عنه وطنيا يتاجر في الكوكايين بالعيون

أفادت مصادر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، نجحت في إيقاف مبحوث عنه بموجب جملة من مذكرات البحث الصادرة في حقه على الصعيد الوطني.

وكشفت المصادر أن المعني بالأمر متورط في قضية ترويج مخدر الكوكايين كانت قد شغلت الرأي العام بالعيون منذ مدة، حيث أفلحت في الإيقاع به بفضل كمين محكم بعد تواريه عن الأنظار لمدة ليست بالهينة.

واستنادا لذات المصادر فإن الموقوف عمل على التنكر والتواري عن الأنظار قبل أن تترصده المصالح الأمنية بأحد أحياء العيون الشهيرة، إذ تم إحالته على الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث وإياه وعرضه على العدالة.

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