إيقاف عصابة على خلفية تجارة المخدرات وتورط أمنيين بكلميم

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أمن كلميم

أفادت مصادر إعلامية محلية بمدينة كلميم، أنه تم يوم الجمعة إيقاف أشخاص بينهم تاجر مخدرات ينحدر من كلميم، و ينشط في توزيع المخدرات محليا وبمدن قريبة، و عنصرين أمنين على خلفية تعاونهما وإفشاءهما للسر المهني وتورطهما في فخ الارتشاء.

هذا وقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، مما يتوقع من خلاله أن تتسع دائرة التحقيقات، وسقوط رؤوس أخرى، لا سيما وأن المدينة شهدت مؤخرا وفود أمنيين على مستوى عالي من العاصمة الرباط على خلفية ما أصبح يسمى محليا بقضية المعسل، والتي ينتظر منها أن تحدث إعادة نظر في التدبير الأمني لكلميم كجارتها طانطان التي شهدت تغييرات موسعة.

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