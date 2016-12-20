إيقاف سارقي آثار ضاربة في التاريخ بالسمارة

وضع درك مدينة السمارة، السبت الماضي، يده على خمسة مشتبهين، كانوا يجربون حظهم من أجل سرقة ونشل مجموعة من التحف التاريخية العريقة متمثلة في نقيشات على الصخر موجودة منذ أزمان بعيدة بالموقع الأثري “العصلي بوكرش” والكائن على بعد حوالي 11 كيلومترا غرب المدينة، وأيضا جرى الحجز على الشاحنة التي هيأها الجناة من أجل إعانتهم على شحن هذه النقيشات والهروب بها نحو وجهة غير معلومة قصد المتاجرة فيها لمهربي الآثار الذين تجهل هويتهم.

ووفق مصادر متطابقة ، فقد تم إيقاف هؤلاء المتهمين عن طريق المصادفة، إثر حلول مسؤول أمن المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة، فراعته أشغال الحفر غير بعيد عن بناية محافظة النقيشات الصخرية بالموقع الأثري المعروف الذي يوثق لحقبة تاريخية قديمة جدا تعود لحقبة تاريخية تتراوح ما بين 4000 و 8000 سنة قبل الميلاد.

نون بريس