إصطدام شاحنتين لنقل الأسماك يخلف جريحين و خسائر كبيرة في كلميم

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وقعت  يوم أمس الأحد حادثة سير خطيرة بمدخل مدينة كلميم وبالضبط بمنطقة واد المعدر بين شاحنتين من الحجم الكبير مخصصتين لنقل الاسماك من موانئ المدن الجنوبية نحو الشمال ، وأسفرت عن جرح شخصين وصفت إصابتهما بالخطيرة ، وجرى نقلهما نحو المستشفى العسكري لكميم لتلقي العلاجات الضرورية

وحسب مصادر محلية ، فإن الحادث نتج عن انزلاق  عجلات إحدى الشاحنتين ، وذلك بفعل التساقطات المطرية التي عرفتها المناطق الجنوبية ، وصادف الوقت ليلا مما عقد من مسؤولية تدخل رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي ، وتسبب الحادث في اتلاف أطنان من الاسماك ذات جودة عالية.

وتعتبر هذه النقطة الكلمترية في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي تزنيت مرورا بالاخصاص ومنحدرات أكني إمغارن وبيوزكرن وكلميم قبل الوصول الى مدينة طانطان ، من أخطر المقاطع الطرقية في المغرب ، بحيث تعيش وضعية كارثية ، بفعل جنباتها المهترئة ، وتآكل مناطق كبيرة منها ،/ وتسجل بها حوادث سير مميتة ، وتنتظر الساكنة بفارغ الصبر انطلاقة مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من تزنيت الى كلميم والذي أشرف على إعطاء انطلاقته الملك محمد السادس أثناء زيارته للعيون مؤخرا ، لكن واقع الحال يقول عكمس ذلك ، بحيث أن مشروع تثنية الطريق الوطنية تزنيت أكادير مازال معلقا في عدة نقط ، وخاصة في النقطة الرابطة بين قنطرة وادي ماسة ومدخل تزنيت ، ومازالت الاشغال تسير ببطء كبير .

اليوم24

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