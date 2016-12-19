إصطدام شاحنتين لنقل الأسماك يخلف جريحين و خسائر كبيرة في كلميم

وقعت يوم أمس الأحد حادثة سير خطيرة بمدخل مدينة كلميم وبالضبط بمنطقة واد المعدر بين شاحنتين من الحجم الكبير مخصصتين لنقل الاسماك من موانئ المدن الجنوبية نحو الشمال ، وأسفرت عن جرح شخصين وصفت إصابتهما بالخطيرة ، وجرى نقلهما نحو المستشفى العسكري لكميم لتلقي العلاجات الضرورية

وحسب مصادر محلية ، فإن الحادث نتج عن انزلاق عجلات إحدى الشاحنتين ، وذلك بفعل التساقطات المطرية التي عرفتها المناطق الجنوبية ، وصادف الوقت ليلا مما عقد من مسؤولية تدخل رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي ، وتسبب الحادث في اتلاف أطنان من الاسماك ذات جودة عالية.

وتعتبر هذه النقطة الكلمترية في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي تزنيت مرورا بالاخصاص ومنحدرات أكني إمغارن وبيوزكرن وكلميم قبل الوصول الى مدينة طانطان ، من أخطر المقاطع الطرقية في المغرب ، بحيث تعيش وضعية كارثية ، بفعل جنباتها المهترئة ، وتآكل مناطق كبيرة منها ،/ وتسجل بها حوادث سير مميتة ، وتنتظر الساكنة بفارغ الصبر انطلاقة مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من تزنيت الى كلميم والذي أشرف على إعطاء انطلاقته الملك محمد السادس أثناء زيارته للعيون مؤخرا ، لكن واقع الحال يقول عكمس ذلك ، بحيث أن مشروع تثنية الطريق الوطنية تزنيت أكادير مازال معلقا في عدة نقط ، وخاصة في النقطة الرابطة بين قنطرة وادي ماسة ومدخل تزنيت ، ومازالت الاشغال تسير ببطء كبير .

اليوم24