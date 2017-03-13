إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات على متن شاحنتين بالداخلة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمركز الحدودي الكركارات جنوب مدينة الداخلة، بتنسيق وتعاون مع عناصر الجمارك والدرك الملكي، زوال أمس السبت، من إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات على متن شاحنتين للنقل الدولي مسجلتين بالمغرب.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن فرقة مشتركة بين المصالح الأمنية كانت قد أوقفت شاحنتين تابعتين لشركة يوجد مقرها الاجتماعي باكادير، متوجهتين نحو إفريقيا، حيث كشفت عمليات التفتيش وجود كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخبأة في شحنة من الأسمدة المخصصة للفلاحة.

وأضاف البلاغ أن تم العثور داخل الشاحنة الأولى على 7 طن و425 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بينما لازالت عمليات التفتيش متواصلة في الشاحنة الثانية.

وحسب المصدر ذاته فقد تمت إحالة سائق الشاحنة الأولى على المصلحة الأمنية المختصة ترابيا لإجراء بحث قضائي في النازلة، مشيرا إلى أن إجهاض هذه العملية يندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات.