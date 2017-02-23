إجهاض عملية تهريب للمخدرات عبر معبر الكركرات جنوب الداخلة

تمكنت عناصر الأمن الوطني وإدارة الجمارك بالمركز الحدودي الكركارات جنوب مدينة الداخلة، مساء أمس الأربعاء، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات على متن مقطورة تجرها شاحنة مسجلة بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 48 سنة، كما تم العثور على المخدرات المحجوزة داخل قارورات من الحجم الكبير مخصصة لمواد التجميل كانت موجهة للتصدير نحو إحدى الدول الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة في إطار هذه العملية بلغت 3 أطنان و134 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وقد أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، بينما تم وضع الشخص الموقوف رهن إشارة المصالح الأمنية المختصة ترابيا لإجراء بحث قضائي في النازلة.