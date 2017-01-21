إبتدائية كلميم تدين عنصرين أمنيين بسبب عصابة مخدرات

أدانت المحكمة الإبتدائية بكلميم، أمس الخميس، عنصرين أمنيين تابعين للمنطقة الأمنية لكلميم، بتهمة الاتجار في المخدرات وإفشاء السر المهني، كما أدانت تاجري مخدرات بالحبس، فيما نال متهم ثالث البراءة.

و قضت الهيئة القضائية بإدانة أحد الشرطيين بسنة حبسا نافذا، فيما أدين الثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا، بتهمة تلقيهما رشاو وإفشاء السر المهني.

وقضت كذلك بإدانة شخصين أحدهما بأربع سنوات حبسا نافذا والآخر سنة ونصف حبسا نافذا، فيما نال المتابع الثالث البراءة بعد أن تبين أن لا صلة تربطه بالمدانين.

جدير بالذكر، أن رجلي الأمن كانا قد اتهما بابتزاز زميل لهما بأحد ملفات الاتجار في المخدرات، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى وضع شكاية لدى الجهات المعنية متهما فيها زميليه بإفشاء السر المهني وتلقي رشاو من مافيا المخدرات، ليقرر وكيل الملك بكلميم متابعتهما برفقة ثلاثة تجار مخدرات في حالة اعتقال.