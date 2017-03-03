أمواج البحر تقذف 30 كيلو من المخدرات على شاطئ طرفاية

عثرت دورية 81 للقوات المساعدة بطرفاية، يوم الثلاثاء،على كمية مهمة من المخدرات تصل حمولتها إلى نحو 30 كيلو على شاطئ المدينة وبالضبط على مستوى ساحل “بابا عيلا”.

وأوردت “المساء” في عددها ليوم الجمعة، أن الدورية كانت تقوم بعملية مراقبة روتينية على امتداد الشاطئ المذكور، قبل أن تتفاجأ بوجود كميات مهمة من المخدرات محضوة داخل صناديق خاصة.

وقد تم إشعار مسؤولي سرية الدرك الملكي بطرفاية الت يحضرت إلى عين المكان للمعاينة وإعداد محضر في النازلة. قبل أن تقوم عناصر الدرك برفقة عناصر القوات المساعدة بحملة تمشيطية على امتداد الشريط الساحلي لطرفاية، على أمر الوصول إلى كميات إضافية لكن دون جدوى.

هذا، ولم يعرف مصدر هذه المخدرات، بين ما إذا كانت مياه البحر قد قذفتها، أو أنه تم التخلص منها من قبل مافيا التهريب الدولي للمخدرات بعد ملاحقتهم من قبل البحرية الملكية في عمق مياه الأطلسي.

نون