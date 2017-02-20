أمن الداخلة يلقي القبض على عصابة مختصة في سرقة المنازل

علم، من مصدر متطابق أن المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد، من إلقاء القبض على عصابة خطيرة مختصة في سرقة المنازل بمدينة الداخلة .

و أوضحت المصادر ذاتها أن العصابة التي جرى توقيفها تتكون من خمسة أفراد، وقامت بالسطوا على العديد من المنازل بمدينة الداخلة وكانت آخرها منزل بحي السلام تمت سرقته ليلة أمس السبت .

هذا وقد اشتكت العديد من الأسر بالعديد من أحياء مدينة الداخلة، تعرض منازلها للسرقة من طرف أشخاص مجهولين، مما خلف حالة من الخوف والفزع في وسط ساكنة مدينة الداخلة خوفًا من تعرض منازلهم للسرقة من طرف هذه العصابة .

عبر