أمن الداخلة يلقي القبض على عصابة مختصة في سرقة المنازل

أضيف في بواسطة

علم، من مصدر متطابق أن المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد، من إلقاء القبض على عصابة خطيرة مختصة في سرقة المنازل بمدينة الداخلة .

و أوضحت المصادر ذاتها أن العصابة التي جرى توقيفها تتكون من خمسة أفراد، وقامت بالسطوا على العديد من المنازل بمدينة الداخلة وكانت آخرها منزل بحي السلام تمت سرقته ليلة أمس السبت .

هذا وقد اشتكت العديد من الأسر بالعديد من أحياء مدينة الداخلة، تعرض منازلها للسرقة من طرف أشخاص مجهولين، مما خلف حالة من الخوف والفزع في وسط ساكنة مدينة الداخلة خوفًا من تعرض منازلهم للسرقة من طرف هذه العصابة .

السابق

تسجيل 1201 حادثة سير في جهة كلميم وادنون

التالي

إيقاف مبحوث عنه وطنيا يتاجر في الكوكايين بالعيون

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط قبول التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخبار ذات صلة