أزيد من 22 ألف مسافر عبروا مطاري كلميم وطانطان خلال سنة 2016

بلغ مجموع المسافرين الذين استعملوا مطاري كلميم وطانطان 22 ألف و465 مسافرا، برسم سنة 2016.

وحسب إحصائيات المكتب الوطني للمطارات حول حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية، فقد استعمل 10 آلاف و255 مسافرا مطار كلميم برسم سنة 2016، مقابل 11 ألف و 505 مسافرين برسم سنة 2015 ، أي بتراجع بلغ 10,86 في المائة.

وبخصوص مطار طانطان، فقد بلغ عدد المسافرين الذي عبروا هذا المطار خلال سنة 2016 حوالي 12 ألف و210 مسافرين ، مقابل 11 ألف و500 مسافر سنة 2015 ، بزيادة بلغت 6,17 في المائة.

يذكر أن المحطة الجوية الجديدة التي تم تشييدها بمطار كلميم، الواقعة على بعد 5 كلم شمال غرب المدينة، على مساحة 7 آلاف متر مربع وبتمويل يصل إلى 250 مليون درهم، ستساهم بشكل كبير في الرفع من طاقة الاستقبال بهذا المطار.

وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة الجديدة، التي توجد في المرحلة النهائية من اكتمال الأشغال، إلى 700 ألف مسافر سنويا.

ويؤمن الربط الجوي الداخلي بجهة كلميم واد نون خمس رحلات في الأسبوع عبر الخط الجوي الدار البيضاء – كلميم- طانطان – الدار البيضاء .

و م ع